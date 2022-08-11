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SEYİR TERASI VE ZIPLAYN PROJESİ ÖDÜL ALDI

Bayburt Belediyesinin Duduzar da yaptığı Bamsı Beyrek seyir terası ödül aldı.

SEYİR TERASI VE ZIPLAYN PROJESİ ÖDÜL ALDI
11 Ağustos 2022 Perşembe 10:42

BAYBURTGÜNDEM-  Kent Başkan Dergisi her düzenlediği Halk oylamasında bu yılki ödüllerinde 2022 yılı Kent& Başkan Ödüllerinde  Bayburt Belediyesi tarafından yapımına devam edilen "BAMSI BEYREK SEYİR TERASI VE ZIPLAYN PROJESİ" İl Belediyeleri bazında Kentsel Tasarım  Kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Geçtiğimiz yıl da Veli Şaban Mahallesi Çok Katlı Otopark projesi ile ödül alan  Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci "Şehrimize vizyon kazandıracak projelerimizi bir  bir hayata geçirirken bu projelerimizin böylesi prestijli ödüllere layık görülmesi ve vatandaşlarımız tarafından teveccühle karşılanması bizleri yeni projeler üretme konusunda daha çok çalışmaya yönelterek azmimizi artırıyor.  Bizlere ikinci kez bu mutluluğu yaşatan tüm vatandaşlarımıza teşekkürü borç biliyor, Kent Başkan Dergisi ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum."ifadelerini kullandı.

Bayburt'un turizmine katkı sunacak mekanlar oluşturmak adına bu yıl yapımına başlanan ve inşası hızla süren Bamsı Beyrek Seyir Terası ve Zıplayn Projesi  herşeyiyle komplike bir yapıya sahip. Projede  Duduzar dağı eteklerinde 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesi inşa ediliyor. Ayrıca doğa sporları parkurları, 7 km uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve 500 metre yükseklikte bulunan zıplayn macera parkı da yer alıyor.

Öte Yandan KENT BAŞKAN ÖDÜLLERİ Kayseri'de düzenlenecek olan törenle sahiplerine takdim edilecek.

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