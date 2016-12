Şeyhhayran Mahalle Odası’nda bayramlaşma programı düzenledi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: ASLA YILDIRAMAYACAKLAR

Programa Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkanı Mete Memiş, ilde görev yapan kamu kurum ve kuruluşu amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bayramlaşma programına katılmak üzere Bayburt’a geldiğini ifade ederek Kurban Bayramı’nın ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Kurban Bayramı’nı Bayburt’ta geçirmenin kendisi açısından büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirerek, “Bu bizim en önemli geleneklerimizden birisi. Dünya’nın bu kadar karışık olduğu bir dönemde Bayburt’ta böyle bir birlik ve beraberlik sergilenmesi gerçekten beni gururlandırıyor. Bundan dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum.” dedi.Darbe girişiminin öncesi ve sonrasında Türkiye’ye farklı bakmak gerektiğini belirten Milletvekili Kavcıoğlu, “ İçimizdeki hainler 15 Temmuz günü ve öncesinde çok farklı hassasiyetleri olan bir ülkeyi nasıl karıştırırız, nasıl yerle bir edebiliriz diye dışarıdaki işbirlikçileriyle birlikte eyleme geçtikleri o gece Türk insanı, bugün bu salondaki birlik ve beraberliğini o gece tüm dünyaya göstererek bizi yıkmak isteyen hainlere karşı Türkiye’nin ne kadar bir ve bütün olduğunu gösterdi. O tarihten sonra Türkiye bu birlik ve beraberliğini tüm Türkiye’de yaşamaya devam edecek.” diye konuştu.Bayburt’u da içerisine alan teşvik paketinin getireceği kazanımlardan bahsederek sözlerine devam eden Milletvekili Kavcıoğlu Kurban Bayramı’nın tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak konuşmasını noktaladı.Vali İsmail Ustaoğlu ise kültürümüzde önemli yer tutan bayramlaşma geleneğini mahalle odalarında yaşatan illerin nadir olduğunu bu konuda Bayburt’un tek olabileceğini ifade etti. Bu gibi programlarla tarihe ve kültüre sahip çıkmanın güzel bir örneğinin sergilendiğini söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu, “Birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde böylesi sıcak bir ortamda gerçekleştirdiğimiz bu program bizim mert ve yiğit insanlar diyarı Bayburt’umuzun tarihine, kültürüne ne kadar çok önem verdiğinin göstergesidir.” sözlerini kullandı.Vali İsmail Ustaoğlu Kurban ibadetinin İslam’da önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak, “Kurban Hz. Adem’in oğlu Habil’i hatırlatıyor. Kurban Hz. İbrahim’in sadakatini, Hz. İsmail’in teslimiyetini bizlere hatırlatıyor. En önemlisi de âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin infak ve paylaşımcılığını anlatıyor. Bundan sonra şunu da hatırlatacak; 15 Temmuz akşamı devletimize haince kalkışanlara karşı durup devletinin ve milletinin yanında yer alarak tek vatan, tek bayrak, tek millet inancıyla sokağa çıkarak, tankların karşısında, bombaların altında, kurşunların önünde kurban verdiğimiz iki yüz’den fazla demokrasi şehidimizi de hatırlatacak. Huzurlarınızda 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diğer taraftan ülkemizin farklı bölgelerinde terörle mücadele eden silahlı kuvvetler mensuplarımız ve emniyet güçlerimize Allah’tan yardım diliyorum. Bu uğurda can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin bayramının hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.Bayramlaşma programına katılan vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Kurban Bayramı’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Bayramların küskünlerin barıştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği önemli zaman dilimleri olduğunun altını çizen Bakan Ağbal, “İnşallah bu bayram güzelliklere vesile olur. Bayburt her geçen gün büyüyecek, gelişecek, kalkınacak. Bu yolda hizmet eden herkes inanıyorum ki Bayburtlular tarafından şükranla karşılanacak. Şu anda bu nöbet bizde. Büyük bir sorumluluk. Bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz ve gayret gösteriyoruz. Bayburt’un hem ekonomik hem sosyal olarak gelişmesi için yeni projeler geliştiriyor ve bunları tek tek hayata geçiriyoruz. Şunu ifade etmem gerekiyor; seçimler birer yarıştır. Ama seçim bittikten ve parlamento kurulduktan sonra ayrılık asla olmaz. Her hangi bir şekilde vatandaşa hizmet götürürken Bayburt’u geliştirirken, büyütürken asla aklımıza ayrılık gelmez. Bu konuda özellikle teşekkür ediyorum. Bayburt’un gelişimi ve kalkınması için tüm siyasal partilerimizden büyük destek görüyoruz ve kendileriyle sürekli istişarelerde bulunuyoruz. Hepimizin ortak paydası Bayburtlu olmak ve Bayburt’a hizmet etmek.” dedi.Maliye Bakanı Naci Ağbal Türkiye’nin önemli bir dönemeçten geçtiğini ifade ederek, “Biliyorsunuz bugün 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü. Bir Kurban Bayramı’nı idrak ettiğimiz bu günde bu darbeyi de dile getirmekten kendimi alıkoyamayacağım. Bu ülkenin gelişmesi, kalkınması noktasında yaşanan darbeler bu ülkeye hep zarar vermiştir. Darbelerin hedefinde millet vardır. Darbelerin hedefinde demokrasi vardır. Darbelerin hedefinde bu ülkenin kalkınmasını ve gelişmesini engellemek vardır. Allah bir daha ne darbeleri ne de darbe girişimlerini bu ülkeye yaşatmasın. 15 Temmuz gecesi milletimizin göstermiş olduğu dirayet ve dik duruş gerçekten takdire şayandır. O gece canlarını bu millet ve memleket için feda ederek şehit düşen kardeşlerimizi tekrar rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” diye konuştu.Sözlerine bugün sabah saatlerinde Van’da yaşanan ve 48 kişinin yaralandığı terör saldırısını lanetleyerek devam eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, teröre destek veren belediyelere kayyum atanması kararını değerlendirerek devam etti. Terörün farklı şekillere bürünerek varlığını devam ettirdiğine dikkat çeken Bakan Ağbal, “Bir grup elinde silahla açıkça Türkiye’ye meydan okumaya kalkıyor. Bir diğer grup ise yasal görünüm altında bunlara destek veriyor. Bu terör örgütlerinin sivil uzantıları var. Kimi zaman dernek, kimi zaman vakıf olarak karşımıza çıkıyor. Açıkça terörizmi finanse ediyor. Bunların kamuda da uzantıları var. Biliyorsunuz 28 belediyeye kanun hükmünde kararnameye dayanılarak el konuldu ve kayyum atandı. Şunu açıkça ifade etmek gerekiyor ki; HDP’li belediyeler açık bir biçimde terörizme finansal destek sağlıyorlar. Bu milletin paraları, kaynakları her belediyede olduğu gibi onlara da aktarılıyor. Ama bu belediyeler ve yöneticiler kendilerine aktarılan bu kaynakları kimi zaman doğrudan doğruya, kimi zaman dolaylı olarak bir takım hilelerle terör örgütüne ve onun yandaşlarına aktarıyorlar. Terör örgütünün finansmanını bunlar sağlıyor.” İfadelerini kullandı.Teröre destek veren belediyeler üzerinde uzun süredir bir çalışma yapıldığını bildiren Bakan Ağbal, “Buradaki yöneticilerin belediyelerin kaynaklarını nasıl terör örgütüne veya onların yandaşlarına aktardıklarına ilişkin kapsamlı çalışma ve değerlendirmeler yapılıyor. Şu ortaya çıktı ki; bunlar göstere göster bu milletin kaynaklarını terör örgütüne aktarıyorlar.” sözlerini kullandı.Maliye Bakanı Naci Ağbal belediyeleri asli görevlerinin vatandaşa hizmet götürmek olduğunu anlatarak konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “ Bunlar gelen parayı hiçbir şekilde halka hizmet olarak aktarmadan dolambaçlı yollar bularak terör örgütüne aktarıyorlar. Adeta belediyenin kendisi terör yuvası haline gelmiş. Bir belediye başkanı o belediyedeki bir işçiye hesap veriyor. Neden ? Çünkü o işçi o belediye içerisinde o terör örgütünün üst yöneticisi. Devletin böyle bir yuvalanmaya müsaade etmesi mümkün olabilir mi? Yani eşkıya belediyenin içerisine girmiş ve belediyeyi yönetiyor. Ne yapacak devlet ? Bunu görmezden mi gelecek? Kimse kusura bakmasın Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kaynaklarını teröristlere aktaranlara ve belediyeleri terör yuvası haline getirenlere meydanı asla bırakmayız. 28 belediyeye el konuldu. Buralara kayyum atandı. İnşallah yakın bir zamanda daha önce götürülmeyen hizmetler vatandaşlara götürülecek.”Teröre destek verenlerin hukuk önünde hesap vereceklerini belirten Bakan Ağbal, hükümet olarak terör yapılanmalarına bundan sonrada izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Konuşmasının son bölümünü Van’da yaşanan terör saldırına ayıran Bakan Ağbal, “Bu terör örgütleri bu saldırılarla Türkiye’yi yıldıracaklarını sanıyorlar. Asla yılmayacağız, asla pes etmeyeceğiz. Yaptıklarına misliyle karşılık vereceğiz. Onlar bir yapıyorsa biz on yapacağız. Üzerlerine gideceğiz, bunları inlerinde kahredeceğiz. Yeter ki, millet olarak bir olalım, beraber olalım, birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirelim.” dedi.