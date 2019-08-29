Vali Cüneyt Epcim, Bayburt İl Özel İdaresi tarafından Seydiyakup Yaylası’nda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yayla turizminin önemli merkezlerine ev sahipliği yapan Bayburt’ta, turizm çeşitliliğinin ve turizmden elde edilen gelirin artırılmasına yönelik başlanan alt yapı çalışmalarına devam ediliyor. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Yeşil Yol Projesi ve yerel paydaşların katkılarıyla bölgenin turizm alt yapısı bu kapsamda güçlendiriliyor. Söz konusu çalışmalara ek olarak yaz mevsimi için yaylaları tercih eden ve sayısı her geçen gün artan vatandaşların talepleri doğrultusunda bölgedeki köy ve mahalleler asfaltla buluşturuluyor.

Vali Cüneyt Epcim, bu doğrultuda Seydiyakup Yaylası’nda tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde görmek üzere bölgeyi ziyaret etti. İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Epcim, vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmalar hakkında ilgililerle bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, talep ve önerileri dinledi.

Vali Epcim, yayla yollarında yaptığı inceleme sonrası ziyaretini sonlandırdı.

Ziyaretlere Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit katıldı.