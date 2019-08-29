 ﻿
Belediye Başkanı Pekmezciden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Cüneyt Epcim, Kılıçkaya Köyü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
ALMANYA'DAN BAYBURT'A GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ile Köy Muhtarları Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET
banner399

Seydiyakup Yaylası Asfalt'a kavuştu.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt İl Özel İdaresi tarafından Seydiyakup Yaylası’nda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Seydiyakup Yaylası Asfalt'a kavuştu.
29 Ağustos 2019 Perşembe 13:08

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yayla turizminin önemli merkezlerine ev sahipliği yapan Bayburt’ta, turizm çeşitliliğinin ve turizmden elde edilen gelirin artırılmasına yönelik başlanan alt yapı çalışmalarına devam ediliyor. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Yeşil Yol Projesi ve yerel paydaşların katkılarıyla bölgenin turizm alt yapısı bu kapsamda güçlendiriliyor. Söz konusu çalışmalara ek olarak yaz mevsimi için yaylaları tercih eden ve sayısı her geçen gün artan vatandaşların talepleri doğrultusunda bölgedeki köy ve mahalleler asfaltla buluşturuluyor.

Vali Cüneyt Epcim, bu doğrultuda Seydiyakup Yaylası’nda tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde görmek üzere bölgeyi ziyaret etti. İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Epcim, vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmalar hakkında ilgililerle bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, talep ve önerileri dinledi.

Vali Epcim, yayla yollarında yaptığı inceleme sonrası ziyaretini sonlandırdı.

Ziyaretlere Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit katıldı.

Etiketler; #Seydiyakup Yaylası
İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
Şehit Nusrette kombine satışları başladı..
Sonraki Haber
Vali Cüneyt Epcim, Kılıçkaya Köyü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.