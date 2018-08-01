Bayburt – Trabzon il sınırındaki Soğanlı Dağları üzerinde yer alan Seydiyakup Yaylası’nda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Pehlivan, yayla sakinleriyle hasbihal etti, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince bölgede sürdürülen yol çalışmaları hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

Kılıçkaya yayla sakinlerinin de iştirak ettiği ziyaret vesilesiyle Soğanlı Dağları boyunca uzanan güzergahta yer alan ve sayıları 10’a yaklaşan yaylaları ve iki ili birbirine bağlayan yollarda ulaşım şartlarını daha da iyileştirmek üzere İl Özel İdaresi,Karayolları ve DOKAP destekleriyle yürütülen çalışmalar ve Soğanlı Tüneli etüd çalışmaları hakkında tespit ve değerlendirmeler yapıldı.

Dönüş yolunda Kılıçkaya yaylasında da incelemelerde bulunan Vali Pehlivan’a İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.