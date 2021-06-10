"Sevcan'la Lezzet Yolunda" programının çekimleri Bayburt'ta yapıldı

Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan'ın "Sevcan'la Lezzet Yolunda" programının durağı Bayburt oldu.

Bayburt Belediyesi, Bayburt'u tanıtan bir programa evsahipliği yaptı. Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan'ın "Sevcan'la Lezzet Yolunda" programının durağı Bayburt oldu. Programda Bayburt mutfağı, yöresel giysi ehram, bal ve kehribarın tanıtımı yapıldı.



Şair Zihni Kent Ormanı'nda Bayburt mutfağına has ürünlerin tanıtımı ile başlayan programda Bayburt adına coğrafi işareti bulunan Tatlı Çorba, Lor Dolması ve Ekşi Lahana yapılarak bilgiler verildi. Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi personelinin özveriyle hazırladıkları ve anlatımlarıyla yöresel yemeklerin tanıtımını yaptığı programda, İmaret Tepesi'nde Bayburt Halk Oyunları ekibinin gösterisi yer aldı.

Bal ve kehribarın tanıtımının da yapıldığı programdaın bir sonraki durağı Şingah mahallesi oldu. Şingah mahallesinde bulunan Sevim Ataner'e ait ehram atölyesinde ehram hakkında çekimler yapıldı.



Programın köy ayağı ise, Güneşli (Yanbaksi) köyünde çekildi. Güneşli köyündeki programda, Sevcan Orhan, köyde çiftçilik yapan Güli Kumru'nun köy içerisinde kullandığı motoruna binerek köy turu attı. Çocukların bisikletleri ile eşlik ettiği köy turunda renkli görüntüler oluştu.



Program, 16 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'te Show TV ekranlarından yayınlanacak.



