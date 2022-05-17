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Ses Sanatçısı Murat Kekilli Vali Cüneyt Epcim’i Ziyaret Etti

Bayburt Üniversitesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde sahne almak üzere Bayburt’a gelen Anadolu Rock Müziği’nin güçlü sesi Murat Kekilli, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Ses Sanatçısı Murat Kekilli Vali Cüneyt Epcim’i Ziyaret Etti
17 Mayıs 2022 Salı 16:14

BAYBURTGÜNDEM- 

Valilik Makamı’nda gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim, Kekilli’yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Kekilli ise Vali Epcim’e, yakın ilgisi ve misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini bildirdi.

Ziyaret çeşitli konularda yapılan bilgi alışverişi ile sona erdi.

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