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SERDAR PEKMEZCİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin dün vefat eden oğlu Necati Serdar Pekmezci için cenaze töreni düzenlendi. Pekmezci, Cuma namazını müteakip Yakutiye Cami'de Enis Aslan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şingah Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

SERDAR PEKMEZCİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
27 Kasım 2020 Cuma 15:41

               Bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek yaşamını kaybeden Pekmezci için bugün Yakutiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Pekmezci’nin aile yakınları ve çok sayıda seveninin katıldığı törende kendisi için cenaze namazı kılınarak helallik istendi. Cuma namazının ardından düzenlenen tören sonrası Pekmezci’nin na’şı Şingah Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi.

                  Törenin ardından Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve aile yakınlarına taziye ve başsağlığı diledi.

                Törene Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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