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Selami Ersen İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Atandı

Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Selami Ersen atandı. Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut’un yerine Selami Ersen atandı.

Selami Ersen İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Atandı
19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:52

Selami Ersen kimdir:

1974 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bayburt’ta, lisans eğitimini 1997 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde tamamladı.

2000 – 2009 yılları arasında Demirözü İlçesinde Tarım Müdürü görev yaptı.

2009 – 2019 yıllarında iki dönem AK Parti’den Demirözü İlçe Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

16.08.2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.

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