Selahattin Karaman 6. Kez Başkanlığa Seçildi

Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği 10. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Selahattin Karaman 6. kez başkanlığa seçildi.

Başkan adayları Selahattin Karaman ve Zekeriya Mevlütoğulları’nın aday olduğu seçim Çıraklık Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. Genel Kurulda Divan Başkanlığına Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat seçildi.

Toplam 48 oyun kullanıldığı seçimde Selahattin Karaman 26 oy, Zekeriya Mevlütoğulları ise 22 oy aldı. 4 oy farkla 6. kez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanlığına seçilen Selahattin Karaman, oy kullanan bütün üyelere teşekkür ederek esnaflar adına en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini belirterek seçim sonuçlarının esnaflara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin yeni yönetimi:

Başkan; Selahattin Karaman

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Seddar Saka, Metin Albeni, Yılmaz Develi, Ali Rıza Ayyıldız

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Erdal Yıldızhan, Abdulhamit Çakmak, Davut Oruç

Disiplin Kurulu Asil Üyeler

Selma Zorlu, Ümmet Kardeş, Gökmen Birol

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Abdullah Kovar, İlhami Karaaslan, Ömer Faruk Altuntaş, Çağlar Seyrek, Cemal Akbaş

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Yunus Çil, İbrahim Altuntaş, Kadir Bilgin

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler

Önder Okumuş, Ali Yıldırım, Mustafa Çiçek