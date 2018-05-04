Selahattin Karaman 6. Kez Başkanlığa Seçildi
Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği 10. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Selahattin Karaman 6. kez başkanlığa seçildi.
Başkan adayları Selahattin Karaman ve Zekeriya Mevlütoğulları’nın aday olduğu seçim Çıraklık Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. Genel Kurulda Divan Başkanlığına Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat seçildi.
Toplam 48 oyun kullanıldığı seçimde Selahattin Karaman 26 oy, Zekeriya Mevlütoğulları ise 22 oy aldı. 4 oy farkla 6. kez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanlığına seçilen Selahattin Karaman, oy kullanan bütün üyelere teşekkür ederek esnaflar adına en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini belirterek seçim sonuçlarının esnaflara hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin yeni yönetimi:
Başkan; Selahattin Karaman
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Seddar Saka, Metin Albeni, Yılmaz Develi, Ali Rıza Ayyıldız
Denetim Kurulu Asil Üyeler
Erdal Yıldızhan, Abdulhamit Çakmak, Davut Oruç
Disiplin Kurulu Asil Üyeler
Selma Zorlu, Ümmet Kardeş, Gökmen Birol
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Abdullah Kovar, İlhami Karaaslan, Ömer Faruk Altuntaş, Çağlar Seyrek, Cemal Akbaş
Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Yunus Çil, İbrahim Altuntaş, Kadir Bilgin
Disiplin Kurulu Yedek Üyeler
Önder Okumuş, Ali Yıldırım, Mustafa Çiçek
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