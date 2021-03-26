ŞEHİT TÜRKOĞLU KABRİ BAŞINDA ANILDI

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde bulunan Mermer Jandarma Karakolu’na, PKK’lılar tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Bayburtlu Jandarma Astsubay Üst Çavuş Halil Türkoğlu kabri başında anıldı

Bayburt Şehit Ve Gazi Aileleri Derneği(ŞAGDER) tarafından yapılan anma törenine İl Jandarma alay komutanımız Ramazan YİĞİT"e İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan GÜRBÜZ'e Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürümü Kemal Gümrükçü ve personelleri İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy ve Dernek yönetim kurulu üyeleri ve ailesi katıldı

Burada bir konuşma yapan Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği(ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal;" Derneğimiz 2019 yılında başlattığı şehitlerimizi Şehadet Yıldönümlerinde Anma Programlarımız çerçevesinde Şehit Jandarma Astsubay üst Çavuş Halil TÜRKOĞLU'nu Şehadetinin 6.cı sene i devriyesinde kabri başında andık.

Bizler Aziz Şehitlerimize Minnettarız. Onlar Olmasaydı Bu Vatan Vatan Olmazdı

Birkez daha Aziz Şehitlerimizi Rahmet ve Duayla anarken Gazilerimize de Sağlıklı Huzurlu hayırlı yaşam diliyor düzenlediğimiz Anma Programında bizleri yalnız bırakmayan İl Jandarma Alay Komutanımız Ramazan YİĞİT"e İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan GÜRBÜZ'e Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürümü Kemal GÜMRÜKÇÜ,'ye Personellerine İl Müftü yardımcısı Abdullah AKSOY'a Hocalarımıza Dernek yönetimimize katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederiz"Dedi