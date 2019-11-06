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ŞEHİT RECEP EŞİYOK ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI

Şehit Recep Eşiyok şehadetinin 28. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

ŞEHİT RECEP EŞİYOK ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI
06 Kasım 2019 Çarşamba 12:52

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 1991 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehadete ulaşan Recep Eşiyok kabri başında dualarla anıldı. Şehidin na’şının defnedildiği Taşkesen Köyü Mezarlığı’nda düzenlenen törende şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Saygı Duruşu’nda bulunulmasıyla başlayan anma töreni Şehit Recep Eşiyok’un özgeçmişinin okunmasıyla devam etti. Şehitlerimiz için Kur-an’ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından köy camiinde mevlit okutuldu.

Tören sonrası şehidin aile yakınlarına sabır dileyen Vali Cüneyt Epcim şehidin babası Nurettin Eşiyok ve diğer aile fertlerine taziyelerini bildirdi.

Törene Vali Cüneyt Epcim’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, şehidin aile yakınları ve köy sakinleri katıldı.

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