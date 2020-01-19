Şehit Polis,Ömür Erbay mezarı başında anıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Şahadetinin 4. Yılında Şehit Özel Harekat polisi Ömür Erbay‘ın Kabri Başında Düzenlenen Anma Programına Katıldılar.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü`nde Özel Harekat Şube Müdürlüğü`nde görev yapan Ömür Erbay geçici görevli olarak Cizre’de PKK`lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamayarak şehit olmuştu.