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Şehit Polis,Ömür Erbay mezarı başında anıldı.

Şehit Polis,Ömür Erbay mezarı başında anıldı.

Şehit Polis,Ömür Erbay mezarı başında anıldı.
19 Ocak 2020 Pazar 14:58

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Şahadetinin 4. Yılında Şehit Özel Harekat polisi Ömür Erbay‘ın Kabri Başında Düzenlenen Anma Programına Katıldılar.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü`nde Özel Harekat Şube Müdürlüğü`nde görev yapan Ömür Erbay geçici görevli olarak Cizre’de PKK`lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Şehit Polis,Ömür Erbay mezarı başında anıldı.
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