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Şehit Ömür Erbay mezarı başında anıldı

2016 yılında PKK terör örgütü saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Ömür Erbay vefatının 3’üncü yıl dönümünde Arpalı Beldesi'ndeki mezarı başında anıldı.

Şehit Ömür Erbay mezarı başında anıldı
24 Ocak 2019 Perşembe 12:14

Erbay’ın Arpalı beldesinde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, emniyet mensupları, ailesi ve belde sakinleri katıldı.

ŞADDER Başkanı Selami Köksal, "Ömür Erbay gibi kahramanlarımız sayesinde ülkemiz ayakta durmaktadır. Ülkemizi yıkmak isteyen içeriden ve dışarıdan gelen hainlere karşı bu milletin kahraman evlatlarıyla birlikte dik duracağız, bu sayede ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek. Şehitlik mertebesinde hiçbir şehit ölü değildir. Bizler de onları anmaya, yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.  
 

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