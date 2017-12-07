ŞEHİT OKTAY ALTUNTAŞ İLKOKULU KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Aydıntepe İlçesi Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda kurulan Z Kütüphanenin açılışı Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından gerçekleştirildi. Bilindiği üzere Z Kütüphaneler farklı tasarımı, sıcak ortamı ve çeşitli bileşenleri bir arada barındırmasıyla geleneksel kütüphane modellerinden ayrılarak öğrencilerin okullarda kitabı ve okumayı sevme, bilgiyi önemseme, öğrenme ve dinleme etkinliklerini artırıyor.

Bu doğrultuda Bayburt’ta kurulan Z Kütüphanelere Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu’nda bir yenisi daha eklendi. Açılışın ardından öğrencilerle kütüphaneyi gezen Vali Pehlivan Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış ve İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can’dan bilgiler aldı.

Z Kütüphane’nin öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına büyük katkı sağlayacağını söyleyen Vali Pehlivan, “Kütüphanemizin öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başta Milli Eğitim Bakanlığı’mız olmak üzere, Aydıntepe Kaymakamlığı’mıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Okul idaremize ve Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza inşallah büyük fayda ve başarı getirecek bir uygulama. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın son yıllarda Zenginleştirilmiş Kütüphane adı altında hayata geçirdiği proje ile bu kütüphanelerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Kütüphaneler hiçbir zaman önemini kaybetmez. İl genelinde Z Kütüphanemizin olduğu okul sayısı 10’a ulaştı. 10 okulumuz için daha Z Kütüphane talebinde bulunduk. Diliyoruz ki bu kütüphanelerimizin sayısı ilimizde giderek artar. Kitap okumaya, okuma alışkanlığı kazanmaya büyük önem veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz “ Yol Arkadaşınız Kitap Olsun” projesini kitap okumayı teşvik etmek için başlattık. Bunun ilk adımı olarak seyahate çıkan yolcularımıza kitap dağıttık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Kitapların hem seyahat yolculuğunda hem de hayat yolculuğunda arkadaşlarımız olmasının önemini vurgulamak istedik. Bu ve benzeri uygulamaları inşallah artıracağız. Kıraathane sohbetleri adı altında kahvehanelerin bir köşesini kütüphaneye çevirmeyi özendirecek teşvik edeceğiz. Çünkü bu bizim kültürümüzde, tarihimizde var olan bir durumdur.” diye konuştu.

Vali Pehlivan, kütüphane açılışı sonrası öğrencilerle sohbet edip süt dağıttı. Ziyaretini öğretmenlerle yaptığı değerlendirme toplantısıyla sonlandıran Vali Ali Hamza Pehlivan’a, Babası Muhittin Pehlivan, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can ve diğer ilgililer eşlik etti.​