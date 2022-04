Şehit Nusretin Biyografisi Parka yerleştirildi.

1914-1917 yılları arasında Bayburt Kaymakamlığı yapan ve Ermeni tehciri sonrası iftiralara maruz kalarak İngilizlerin etkisiyle 1920 yılında İstanbul’da idam edilen Şehit Nusret Beyin biyografisinin ve fotoğrafının yer aldığı levha Bayburt Belediyesi tarafından adını taşıyan parka yerleştirildi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt halkına 1930’lu yıllardan beri hizmet veren ve Bayburt Belediyesi tarafından 2020 yılında her şeyiyle yeni baştan yapılarak adına yakışır bir hale getirilen Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Şehit Nusret Parkı‘na adını taşıdığı şehit kaymakamın biyografisi ve fotoğrafının yer aldığı levha monte edildi.

Parkın yapılmasından bu tarafa bir ilk olan levhanın yerine konulmasının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,” Her zaman ifade ettiğimiz bir şey var Bayburt halkı kendisine hizmet edenleri asla unutmaz ve ahde vefasını her zaman gösterir. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan ve çok uzun yıllardır halkımızın faydalandığı Bayburt Kaymakamımız Şehit Nusret Bey’in adını taşıyan park bunun bir ifadesidir. Ermeni tehciri döneminde Bayburt Kaymakamı olan ve tehcirin ardından Ermenilerin iftiraları ve İngilizlerin yönlendirmeleriyle maalesef haksız yere idam edilmiş daha sonra Ankara'da Mustafa Kemal Paşa başkanlığındaki TBMM tarafından 25 Aralık 1921 tarihinde iade-i itibarla “Milli Şehit” ilân edilmiştir. Bizde Bayburt Belediyesi olarak yaptığımız çalışmayla 2020 yılında bu parkımızı her şeyiyle yeni baştan yaparak adına yakışır bir hale getirip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tek eksiğimiz vardı oda Şehit Kaymakamımızın kim olduğunu vatandaşlarımıza anlatan bir levhamızdı onu da yerine yerleştirdik. İnşallah bu önemli şahsiyetimizin gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olacak.” ifadelerini kulandı.

ŞEHİT NUSRET BEY KİMDİR?

1875 yılında Preveze'de doğdu. 1899 yılında Mülkiye'den mezun oldu. 20 Eylül 1901- 4 Ekim 1902 tarihleri arasında çeşitli okullarda Türkçe öğretmenliği yaptı.

Daha sonra Keskin, Tepedelen, Aydonat, Filat, Meçova, Devline, Sur, Safed, Cisri Ergene (Uzunköprü) ve İskeçe kaymakamlıkları yaptı.

27 Nisan 1914 tarihinde Bayburt Kaymakamlığına atandı.

Osmanlı Yönetimi, Ermeni çetelerinin katliamlarını önlemek amacıyla, 1 Haziran 1915 tarihinde “Ermeni Tehciri” (sevki) kanununu çıkardı. Tehcir Kanunu, Ermeniler’in savaş alanı dışı olan Suriye'ye gönderilmesini içeriyordu.

Bayburt'taki Ermeniler Nusret Bey’in idaresi altında jandarma güçleri vasıtasıyla sorunsuz olarak Erzincan’a sevk edildi.

Nusret Bey I. Dünya Savaşı’nın en buhranlı günlerinde bir yandan Bayburt Ermenileri’nin salimen tehciri için çaba sarf ederken diğer yandan da 3. Ordu’ya erzak temini için çalıştı. Nusret Bey 3. Ordu’ya yaptığı bu hizmetlerinden dolayı Erzurum Valiliği ve 3. Ordu Kumandanlığı tarafından mükâfatlandırıldı.

14 Haziran 1917 tarihinde Yıldırım Orduları 2. Grup Kumandanı Mustafa Kemal Paşa’nın isteği ile Urfa Mutasarrıflığına tayin edildi.

Urfa’da görev yaparken Mondros Mütarekesi imzalandı. Bunun üzerine Urfa’da işgale karşı Müdafa-yı Hukuk Teşkilatı’nın kurulmasında öncülük etti. İşgale direnmek içim milis alayı oluşturdu.

Hakkında yapılan asılsız ihbarlar bahane edilerek, I. Damat Ferit Paşa Hükümeti tarafından 6 Nisan 1919 tarihinde İstanbul’a çağrıldı. Ermeni Tehciri meselesinden dolayı görevinden alındı.

Bayburt ve Ergani-Madeni Ermeni Tehciri'nden dolayı Mustafa Nazım Paşa başkanlığındaki Divan-i Harp-i Örfi’de yargılandı. İdama mahkûm edildi.

Yalancı şahitler ve çirkin iftiralarla yapılan duruşmalar sonunda 5 Ağustos 1920 tarihinde İstanbul'da haksızca idam edildi.

Beyazıt Meydanında idam edilen Nusret Bey'in bu acı sonundan hemen sonra Ankara'da Mustafa Kemal Paşa başkanlığındaki TBMM tarafından 25 Aralık 1921 tarihinde Nusret Bey ve Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey iade-i itibarla “Milli Şehit” ilân edilmiştir.