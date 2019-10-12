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Şehit Jandarma Er İhsan Çelik dualarla anıldı

Şehit Jandarma Er İhsan Çelik, Garipleri mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Jandarma Er İhsan Çelik dualarla anıldı
12 Ekim 2019 Cumartesi 12:03

Bayburt merkez Zahit Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 1966 doğumlu İhsan Çelik, 1966/3 tertip olarak Van'ın Başkale ilçesinde sınır karakolunda askerliğini yapmakta iken, 13 Ekim 1987 günü Başkale Böğrüpek köyünde görevden dönerken araç kazası sonrası şehit olmuştu.   

Şehadetinin 30. yılında mezarı başında düzenlenen anma törenine Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, Esentepe Mahalle Muhtarı Bekir Demir, jandarma personeli ve Çelik'in yakınları katıldı.

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