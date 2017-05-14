Şehit Astsubay Hadımköy’de Toprağa verildi.

Şehit Astsubay Hadımköy’de binlerce vatandaşın katıldığı törenle toprağa verildi.
Şehit Asb.Çvş Hüseyin Işık Hadımköy’de yapılan törenin ardından Hadımköy şehitliğinde toprağa verildi.
Şırnak'ta şehit olan Bayburt Demirözü Elmalı Köyünden hemşerimiz Hüseyin Işık Hadımköyde Çamur Derneğinde yapılan taziyelerin ardından Hadımköy Merkez camiine getirildi.
Şehit Asb.Çvş Hüseyin Işık için Hadım köy merkez camii yanında Askeri tören düzenlenendi.Cenaze merasimine binlerce vatandaşın yanı sıra Bayburt sivil toplum kuruluşları ve hemşerilerimiz katıldı.
Şehidin cenazesine ,Maliye Bakanı Naci Ağbal,İstanbul Valisi Vasip Şahin,İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Askeri erkan katıldı.
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