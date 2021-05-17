Şehit Altıntaş, kabri başında dualarla anıldı

Şehit Oktay Altıntaş, Ramazan Bayramı’nın birinci gününe denk gelen şehadet yıldönümünde Aydıntepe’de kabri başında dualarla anıldı.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği’nin düzenlediği anma programına katılan Vali Cüneyt Epcim, şehit yakınlarına sabırlar diledi.

Vali Epcim, 1990’lı yıllarda terörle mücadelenin yoğun geçtiğini belirterek, “O bölgeyi yakından tanıyan biri olarak, dünyanın en sert coğrafyalarından biri olduğunu söyleyebilirim. Bu noktalarda terörle çok çetin bir mücadele yapıldı. O dönemde profesyonel askerlik yoktu, birer er olarak kahramanca, vatan sevgisiyle oralarda çok büyük işler yaptılar. Allah onlardan razı olsun” dedi.

ŞAGDER Başkanı Selami Köksal ise konuşmasında, “Onları unutturmamak adına Bayburt ili sınırları içerisinde kabri bulunan şehitlerimizi, şehadetlerinin sene-i devriyelerinde, şehit ailelerimizin acılarını paylaşmak, devletimizin, milletimizin, bizlerin onların yanında olduğunu göstermek için kabirleri başında anma programı düzenliyoruz. Bugün de Şehit Oktay Altıntaş’ın 13 Mayıs 1994 tarihinde 11 silah arkadaşı ile birlikte şehit olduğu tarihin yıldönümü. Allah mekanını cennet etsin” dedi.