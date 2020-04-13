“SARI DUVAR” TARAFTAR GURUBUNDAN ANLAMLI YARDIM.

Bayburt “Sarı Duvar” taraftar gurubu Bayburt’ta, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 69 aileye erzak yardımı yaptı.

Bayburt “Sarı Duvar” taraftar gurubu Bayburt’ta, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 69 aileye erzak yardımı yaptı.

Bayburt “Sarı Duvar” taraftar gurubu Temsilcisi Kenan Ateş, yaptığı açıklamada Bayburt “Sarı Duvar” taraftar gurubu olarak bu zor zamanlarda böyle bir yardım kampanyasında bulunmaktan onur duyuyoruz.

Birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulan bu günlerde Türk milleti olmanın en güzel yanı olan dayanışma ve yardımlaşma özelliğimizi harekete geçirip Koronavirüs (Kovid 19) adlı salgının ülkemiz genelinde yarattığı kötü etkiler ve getirmiş olduğu birçok yasaklar sebebiyle bu günlerde bizlerin desteğine daha çok ihtiyaç duyan ailelerimizi düşünmeden onlarla empati kurmadan hayatımızı sürdürmek istemedik.

Bizler Bayburt Sarı Duvar Taraftar Grubu ve Ailesi olarak Bayburt ilimizde bizlerin desteğine ihtiyaç duyan ihtiyaç sahibi ailelerimize bir nevi destek ve moral olsun adıyla “BAYBURT BAYBURT OLALI BÖYLE DESTEK GÖRMEDİ” adlı bir kampanya başlatıyoruz. Ailelerimize gıda kolisi yardımı yaparak onların bu zor günlerinde onlarla olduğumuzu göstererek hem hayır dualarını almak hem de bu virüs belası yüzünden çektikleri sıkıntıları bir nebze hafifletmek istiyoruz. İlk etapta Bayburt plakası olan 69 Koli gıda yardımı kolisi ile bu kampanyanın Taraftar grubumuz olarak startını veriyoruz.

Tüm Bayburt halkını ve bizlere yardımcı olmak ailelerimize destekte bulunmak isteyen hayırseverlerimizi kampanyamıza davet ediyoruz. Unutmayalım ki bu kampanyanın önemi Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimize moral destek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok güzel bir dayanışma örneği taşımaktadır.

Yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz kampanya sorumlusu Kenan Ateş'i (0531 217 99 68) arayabilirler.

Haydi Bayburt Hep Beraber Yeni Bir Dayanışma Örneği Gösterelim “