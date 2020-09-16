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Şanlıurfa Akçakaleye Bayburtlu Kaymakam.
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Şanlıurfa Akçakaleye Bayburtlu Kaymakam.

Akçakale'ye atanan Bayburtlu Kaymakam Oltan Bayraktar görevine başladı.

Şanlıurfa Akçakaleye Bayburtlu Kaymakam.
16 Eylül 2020 Çarşamba 11:19

Akçakale'ye atanan Bayburtlu Kaymakam Oltan Bayraktar görevine başladı.

Kayseri Felahiye Kaymakamı olarak görev yapan Oltan Bayraktar, bugün yeni görevine başladı. Akçakale’de daire amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Bayraktar, daha sonra daire amirleriyle birlikte kaymakamlık makamına geçerek sohbet etti.

OLTAN BAYRAKTAR KİMDİR?

            1982 yılında Bayburt’ ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bayburt’ta tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Vatani görevini, Edirne'nin Keşan ilçesinde kısa dönem er olarak tamamladı. Oltan BAYRAKTAR, 2006 -2008 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı.

              2008-2015 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığında memuriyet hizmetinde bulundu. 2015 yılı Eylül ayı itibariyle İçişleri Bakanlığında, Mülki İdare Amirliği mesleğine Bayburt Kaymakam Adayı olarak intisap etti. Sırasıyla Giresun-Çanakçı, Trabzon-Düzköy, Düzce-Cumayeri ve Kütahya-Şaphane ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Yurtdışı stajı kapsamında 8 ay süreyle Ürdün’ün başkenti Amman'da bulunan Ürdün Üniversitesi’nde yabancı dil eğitimi aldı. 104. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitirdi. Konya Bozkır Kaymakamlığı görevinde bulundu.13.07.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de Felahiye Kaymakamı olarak atandı. 15.09.2020 tarihinde ise Akçakale Kaymakamı olarak göreve başladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Bayraktar, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 

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