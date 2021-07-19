Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında, Araştırmacı Yazar Emekli Albay Atilla Güler ,Sancağın Gölgesinde 21 Osmanlı Sultanı İmza Günü ve Lansmanı gerçekleşti.

BAYBURTGÜNDEM- Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında, Araştırmacı Yazar Emekli Albay Atilla Güler ,Şair Yazar Uğur Kocabey’in kitaplarının imza gününe ve İstanbul’da iş faaliyetlerini sürdüren şirketlerine köylerinin ismi Ladrans vererek ve ürettikleri diğer tüm ürünlerine Bayburt köylerinin ismini vererek yurt dışına pazarlayan, sitil ve tekstil firma şirket sahibi iki kız kardeş Mübarra ve Mahbere hanımların lasman tanıtımına, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,STK ve parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sanatçı Ülkü Koçan, emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti.