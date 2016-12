Sanayi Sitesinde yollar göl oldu

Konu ile ilgili açıklama yapan 21 Şubat sanayi sitesi kooperatif başkanı Cengiz Kahraman;



Sanayi sitemiz 2004 yılından beri faaliyette olup öğünden bugüne kadar genel bir temizlik yapılmamış sadece bir önceki dönem belediye tarafından caddelerde süpürülme ve yıkama temizliği yapılmıştır ve daha sonra herhangi bir temizlik yapılmamıştır.



2004 yılında faaliyetle olan sanayi sitemizde çamur talaş, kepek gibi maddelerden dolayı alt yapıda tıkanıklıklar meydana gelmiştir. Bu konuyu her platformda dile getirmemize rağmen ve sayın bakanımızın 7 Haziran seçimlerinde belediye başkanına talimat verdikten sonra, 14 ay geçen süreye rağmen herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Birkaç defa sadece vidanjör gelip tıkalı logardan suyu çekerek gitmiştir. İşyerlerinde taşkın ve pis koku tehlikesi her geçen gün artarak devam etmekte olup vidanjör isteyen arkadaşlarımıza belediye personeli tarafından orası kooperatif oraya bizim bakma sorumluluğumuz yok diye cevap verilmektedir, Oysaki 2007 yılında 6 bin 541 m2 yollar ve 16 bin 084 M2 parklar ve yeşil alanlar Bayburt belediyesine devredilmiştir.





Şimdi Sayın Başkana soruyorum Burası bir sanayi yatırımı değil mi, Belediyeler kanununun 15. Maddesinin I bendinin bir bölümünde bahsedilen görevlerinizi yapmakla mükellef değilmisiniz sanayi esnafına olan bu anlaşılmaz tutumunuzun sebebi nedir.



Belediyeler kanunu Madde 15, I bendinin bir bölümü



İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.