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SANAYİ ESNAFINDAN VALİ PEHLİVAN VE BAŞKAN MEMİŞ’E TEŞEKKÜR

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş 21 Şubat Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldiler.

SANAYİ ESNAFINDAN VALİ PEHLİVAN VE BAŞKAN MEMİŞ’E TEŞEKKÜR
15 Kasım 2018 Perşembe 11:35

Vali Pehlivan Maden Sanatkârlar Odası tarafından organize edilen programdaki konuşmasında Bayburt’un iyiliği ve gelişmesi için gayret sarf ettiklerini söyleyerek programı organize edenlere teşekkür etti.

Sanayi esnafımızdan gelen hiçbir talebi geri çevirmedim..

Belediye Başkanı Mete Memiş ise 4,5 yıldır sanayiden kendisine gelen hiçbir talebi geri çevirmediğini ifade ederek 21 Şubat Sanayi Sitesinde Bayburt Belediyesi ve İl Özel idaresi ekiplerince ortaklaşa yürütülen asfalt uygulamalarının tamamlanacağını söyledi ve Vali Pehlivan’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Selahattin Karaman ise Vali Pehlivan ve Başkan Memiş’ e Sanayi Sitesine yapılan hizmetlerden ve programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programa Vali Pehlivan ve Başkan Memiş’in yanı sıra Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Hacı Mehmet Kayalı ve sanayi esnafı katıldı.

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