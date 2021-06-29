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Sanatçılar Derneğinden,Padişahlar Resim Sergisi

Osmanlı padişahlarına ait görsellerin üzerine betimlenmiş yorumların olduğu Resim Sergisi 16 Temmuzda yapılacak.

Sanatçılar Derneğinden,Padişahlar Resim Sergisi
29 Haziran 2021 Salı 11:23

BAYBURTGÜNDEM- Ana sponsorluğunu iş insanı Şeref Yazoğlunun üstlendiği bölgenin bireysel anlamdaki en etkin sanat projelerinden birisi niteliğindeki, Osmanlıda kutlu yol ,Bayburt kalesinde “SANCAĞIN GÖLGESİNDE” adını taşıyan etkinliğin hazırlıkları tamamlandı.

16Temmuz da Bayburt ta gerçekleştirilecek sanat etkinliği içeriğinde Osmanlı  padişahlarına ait görsellerin üzerine betimlenmiş yorumların olduğu 21  adet resim  yer alacak.

Ayrıca butik e özgü ilk kez düzenlenecek Uluslar arası Bayburt Sanatçılar Derneği 2021 Şair Zihni kültür sanat ödülleri  , Emekli Albay Araştırmacı Yazar Atilla Güler konferans ve imza günü  , yine   Şair yazar Uğur Kocabey imza günleri adı  altında okurları ile buluşturulması planlandı.

Sanatçılar Dernek Başkanı Ülkü Koçan: Bireysel olarak bölgenin en etkin sanat projelerinden birisi niteliğindeki bu çalışma sürecinde desteklerini  ve katkılarını  sunan herkesi tebrik ediyorum. Dedi.

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