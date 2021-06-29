Sanatçılar Derneğinden,Padişahlar Resim Sergisi

Osmanlı padişahlarına ait görsellerin üzerine betimlenmiş yorumların olduğu Resim Sergisi 16 Temmuzda yapılacak.

BAYBURTGÜNDEM- Ana sponsorluğunu iş insanı Şeref Yazoğlunun üstlendiği bölgenin bireysel anlamdaki en etkin sanat projelerinden birisi niteliğindeki, Osmanlıda kutlu yol ,Bayburt kalesinde “SANCAĞIN GÖLGESİNDE” adını taşıyan etkinliğin hazırlıkları tamamlandı.

16Temmuz da Bayburt ta gerçekleştirilecek sanat etkinliği içeriğinde Osmanlı padişahlarına ait görsellerin üzerine betimlenmiş yorumların olduğu 21 adet resim yer alacak.

Ayrıca butik e özgü ilk kez düzenlenecek Uluslar arası Bayburt Sanatçılar Derneği 2021 Şair Zihni kültür sanat ödülleri , Emekli Albay Araştırmacı Yazar Atilla Güler konferans ve imza günü , yine Şair yazar Uğur Kocabey imza günleri adı altında okurları ile buluşturulması planlandı.

Sanatçılar Dernek Başkanı Ülkü Koçan: Bireysel olarak bölgenin en etkin sanat projelerinden birisi niteliğindeki bu çalışma sürecinde desteklerini ve katkılarını sunan herkesi tebrik ediyorum. Dedi.