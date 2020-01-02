Bayburtlu sanatçı Tekin Koçan, hayatını kaybetti.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın kardeşi, akademisyen Tekin Koçan tedavi gördüğü Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 1959 Bayburt doğumlu olan sanatçı Tekin Koçan, Marmarar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu. Koçan, uzun süren akademisyenlik döneminde sırası ile İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Ankara Özel Çankaya Üniversıtesi'nde görevlerde bulunmuştu.

Koçan, son olarak Bayburt Üniversitesi'nde de seçmeli 'sanat' derslerine girmişti. Tekin Koçan, birçok kişisel sergiler ve karma sergilerde yer aldı. Yaklaşık 10 yıldır Bayburt'ta ikamet eden Koçan, son olarak 2019 yılının başında 'Turkuaz' isimli 13. Kişisel Sergisi'ni Taşhan'da açmıştı.

Koçan'ın cenazesi 02 Ocak 2020 Perşembe günü (yarın) öğlen namazından sonra Bayraktar Köyü camisinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.