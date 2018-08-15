Bayburt Belediyesi’nin 2016 yılında hizmete açtığı Saklı Cennet Tatil köyü yaz aylarında il dışında yaşayan, büyük şehirlerin karmaşasından sıkılan ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyen vatandaşlar için tercih edilen bir mekân olma özelliğine sürdürüyor.
Bayburt’un ilk ve tek tatil köyü olma özelliğini taşıyan Saklı Cennet Tatil köyü yaz aylarında yüzde yüz doluluk oranıyla hizmet veriyor. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği tatil köyü 30 adet 1+1 prefabrik evden oluşuyor. Bu evler vatandaşların tatillerini yaparken ihtiyaçları olacak tüm donanıma sahip.
Tatillerini huzurun şehri Bayburt’ta geçirmek isteyen vatandaşlar Şeyh Hayran Mahallesi Eski Hastane Caddesi Cumhuriyet İlkokulu altında bulunan Bayburt Belediyesi bürosundan ya da 0458 27069 70 numaralı telefondan bilgi alarak Saklı Cennet Tatil Köyünde rezervasyon yaptırabilirler.
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