ŞADDER’DE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Şehit Aileleri Dayanışma Derneği (ŞADDER) Seçimli Kongresi, Vali Ali Hamza Pehlivan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongrede; Dernek Başkanı Haluk Akkoyunlu 18 yıldır aralıksız devam ettirdiği görevini Gazi Selami Köksal’a devretti.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye Vali Ali Hamza Pehlivan’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper,İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Bayburt Polis Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Vekili Nursay Bilkay, Şehit Aileleri, Gaziler, Motorlu Piyade Komutanlığında görev yapan askerler, Polis Okulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongre, dernek faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Gösterimin ardından konuşan Vali Pehlivan bin yıldır oynanan oyunların tekrar sahnelenmeye çalışıldığını ve Türk Milleti’nin bu oyunları bugün de boşa çıkaracağını söyledi.

Vali Pehlivan, Türk Milleti’nin Anadolu Coğrafyasına geldiğinden itibaren zorlu süreçlerden geçtiğini ve İslamiyet’in sancaktarı olarak bu mücadeleyi devam ettirdiğini belirtti. Türk Milleti’nin çileli ve meşakkatli bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Vali Pehlivan, “Tarih boyunca erçekten ateş çemberleri içerisinden geçtiğimiz günler oldu. Maddi ve manevi kayıplar verdik. Ama ne mutlu ki; her defasında küllerimizden yeniden doğduk. Bu inancımız sayesinde oldu. Korkmayan, kararlı, inançlı ecdadımız sayesinde oldu. Hani şair soruyor ya; ‘Bu vatan kimin?’ diye. Bu vatan Şehitlerimizin. Bu vatan Gazilerimizin. Bu vatan şairin dediği gibi toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranların, bir tarih boyunca onun uğruna kendini tarihe verenlerindir. Kendini tarihe verenler şehitlerimiz, gazilerimizdir.” diye konuştu.

Anadolu’da hemen herkesin ailesinde şehit veya gazi olduğunu, kendisinin de bir şehit torunu olduğunu söyleyen Vali Pehlivan, “Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına gözünü kırpmadan herkes evladını cepheye göndermiştir. İşte bunun son örneğini 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşadık. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz abdestini alarak sokaklara çıktı. Geri dönmemeyi göze alarak çıktı. Bu Çanakkale’de de böyleydi, Sakarya’da da böyleydi… Hemen yanı başımızda yer alan Kop Dağındaki savaşta da böyleydi. Öyle olduğu için biz bugün yere sağlam basıyoruz. Son birkaç haftadır yaşanan hadiseleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Görüyoruz ki; yüz yıl önce, iki yüz yıl önce hatta bin yıl önce oynanan oyunlar daha yoğunlaştırılmış bir şekilde bu çağa taşınmış, milletimizin de içerisinde yer aldığı İslam dünyasına yönelik yıkıcı girişimler haline dönüştürülüyor. Kafalardaki gizli plan ve projeler birer birer hayata geçirilmeye çalışılıyor. Fakat geçmişte olduğu gibi milletimiz, devletimiz yine dimdik duruyor; bu duruşuyla da İslam dünyası içindeki diğer ülkelere örnek oluyor. Bu oyunları geçmişte olduğu gibi bugün de bozacak olan başta bizim aziz milletimiz ve devletimizdir. Biz bu gücü şehitlerimizden gazilerimizden alıyoruz. Onların hatırasına sahip çıkmak için, vatanımız, devletimiz, milletimiz, ezanımız ve bayrağımız için her alanda canla başla çalışmaya devam etmeliyiz.” İfadelerini kullandı.

Vali Pehlivan şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin kendileri için her daim onur vesilesi olduğunu ifade ederek, dernek çatısı altında bugüne kadar başarıyla görev yapan başkan ve yönetimini kutladı, dernek kongresinin hayırlara vesile olması dileği ile yeni seçilecek yönetime başarılar temennisinde bulundu.

Kongre seçime tek liste olarak giren Gazi Selami Köksal ve ekibinin yönetime seçilmesiyle sona erdi.​