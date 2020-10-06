Saat Kulesine Azerbaycan Bayrağı

Bayburt’un tarihi sembollerinden Saat Kulesi'ne, Ermenistan ile savaş halinde olan soydaşlarımıza destek için Azerbaycan bayrağı ile ışıklandırıldı.

Rus işgali ve Ermeni çetelerinin zulmü karşısında 1916’da muhacir olarak Anadolu’nun iç kesimlerine göç eden ve işgalin ardından döndükleri memleketlerinde Çorum’daki saat kulesinden esinlenerek Bayburtlu taş ustaları tarafından 1924’te yapılan Tarihi Saat Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı paylaşımda, "Tek millet, iki devlet. Bayburt olarak soydaşımız Azerbaycan'ın haklı mücadelesini destekliyor, Bayburt Saatkulesi'ne Azerbaycan Bayrağı yansıtarak onlarla beraber olduğumuzu vurguluyoruz. 'Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir Turan.'" ifadelerine yer verdi.