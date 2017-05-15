​RIHTIMDA Kİ TESPİH PAZARI İLGİ GÖRÜYOR

Bayburt'ta kent merkezinden geçen Çoruh Nehri kıyısında Rıhtım adıyla anılan çay bahçelerinin önünde açılan tespih tezgâhları “ tespih sevdalıları” nın yoğun ilgisi ile karşılanıyor.

Her hafta başından cuma günü akşamına kadar tespih tezgâhı açtığını belirten Şahin Akhan (58) "Bayburt tespih pazarında satışlar oldukça hareketli. Yaklaşık 4 yıldır bu işi yapıyorum.

Şu an tezgâhımda ki tespihler 150 TL ile 1.500 TL arasında değişen fiyatlarda Kehribar, Sıkma, Toz ve Ateş kehribarı çeşitleri mevcuttur. Eski Osmanlı tespihler ise çok özel ürünler olup 3.000 TL ile 15.000 TL den alıcı bulmaktadırlar.

Aynı şekilde Bayburt'ta bu işi yapan arkadaşlarımız da hafta içi Erzurum, Erzincan'a giderek satış gerçekleştiriyorlar.

Tespih pazarında tezgah açan Şükrü Şahin (61) yaptığı açıklamada, 6 yıldır tespih ve yüzük satışına da başladığını belirterek, "Diriliş ve Payitaht dizileri izlenilmeye başladığından beri satışlarda artış oldu.

Dizi karakterleri tespih kullanıyor, yüzük takıyorlar bu da insanlarımızda ilgi uyandırmaya ve talep artışına sebep oldu. Biz de Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait figürleri içeren yüzük ve tespihler satmaya başladık ve büyük ilgi gördük" dedi.

300 liraya da var, 20 bin liraya da!

Çoruh Nehri kıyısında Sabah Namazı sonrası tezgahlarını açtıklarını anlatan Şahin, "Tezgahımda yaklaşık 300-750 lira arasında normal tespihler ile sıkma kehribar ve ateş olarak adlandırdığımız, tanesi bin 500 ile 20 bin lira arasında değişen eski Osmanlı tespihleri satıyoruz. Tespihlere ayrıca gümüş püskül satışını da yapıyoruz.

Gümüş tespih püskülleri Trabzon kamçısı diye adlandırılan Trabzon Kazaz, Arnavut zinciri, damla gümüş, modelleri vardır, püsküller yaklaşık 150 ile 300 lira arasında olup tespih alanların tespih imame başlarına bu püskülleri takıp müşterimizi memnun ediyoruz " diye konuştu.