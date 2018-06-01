Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş belediye tarafından restorasyonu yapılan Karasakal Mahallesi’nde ki tarihi Bayburt evinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.
Şehrin tarihi dokusunun yer aldığı evlerin kaybolmaması adına başlatılan çalışmalar hakkında restorasyonu yapan firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Memiş bir müddet daha incelemelerde bulunduktan sonra buradan ayrıldı.
Öte yandan içerisinde kafeterya, müze ve konaklama yerlerinin yer alacağı 380 metre kare alana sahip 3 katlı evin restorasyonun bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
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