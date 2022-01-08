Rektör Türkmen ve Üniversite Üst Yönetimi, Öğrenci Toplulukları ile Bir Araya Geldi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve üniversite üst yönetimi, üniversite bünyesinde faaliyetlerini sürdüren öğrenci topluluklarının akademik danışmanları, başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi.

BAYBURTGÜNDEM- Rektör Türkmen ve üniversite üst yönetimi; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren öğrenci topluluklarının hem taleplerini dinlemek, hem de gösterdikleri çabaları istişare etmek amacıyla Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezinde yer alan öğrenci yemekhanesinde bir araya geldi. Programa; Rektör Türkmen’in yanı sıra Rektör Yardımcıları, dekanlar, daire başkanları, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Program kapsamında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrenci topluluklarının faaliyetlerine yönelik yapılan bilgilendirme sunumunun ardından Rektör Türkmen de öğrenci topluluklarının önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Öğrenci topluluklarını çok önemsediklerini belirten Rektör Türkmen, “Öğrencilerimizin sosyal hareketliliklerini ve etkileşimlerini artırmak bizler için oldukça önemli. Bu kapsamda öğrenci topluluklarımızı ve faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bugün itibariye toplam 95 öğrenci topluluğumuz oldu. 4 bin 154 öğrencimiz ise bu topluluklara kayıt yaptırdı. Bu rakamlar hedeflediğimiz rakamlara çok yakın ve bizler için memnuniyet verici.” dedi.

Öğrencilerin ders dışı zamanlarını iyi değerlendirebilmeleri gerektiğini vurgulayan Rektör Türkmen; “Üniversiteyi daha önceki eğitim-öğretim hayatından farklı kılan, öğrencilerin içinde bulundukları eğitim ortamına katkılarıdır. Bu açıdan öğrencilerimizin özellikle topluluk çatısı altında gerçekleştirdikleri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmaları da oldukça önemli. Bu durumun üniversitemizde gelişimi ve yaygınlaşması için elimizdeki kaynakları da kullanarak çok zengin bir sosyal etkileşim oluşturabiliriz. Bu sosyal etkileşimin bir tarafında eğlence içerikli faaliyetler olabileceği gibi diğer bir tarafında ise öğrencilerimizin kişisel ve mesleki anlamda kendilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde olmalıdır.”ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerin üniversiteye değer kattığını dile getiren Rektör Türkmen; “Yapılan anlamlı ve güzel işlerin sürekliliğini sağlamak ve önümüzdeki döneme dair istişarelerde bulunmak için böyle bir toplantıda bir araya geldik. Topluluk faaliyetlerini özellikle bahar döneminden itibaren daha düzenli bir yelpazede görmek istiyoruz. Bu ara tatil döneminde sizlerden istirhamımız önümüzdeki sürece ilişkin özellikle üniversitemiz ve şehrimizi de içine alan faaliyetler üzerine düşünmeniz olacaktır. Bunun sonucunda bizlerde elimizden gelen desteği sizlere sunalım. Neticesinde el birliği ile hem şehrimiz hem de üniversitemize geniş bir faaliyet takvimi sunalım. Bu doğrultuda bizlerde öğrenci konseyimizle birlikte, öğrenci topluluklarımızın faaliyetlerini daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yeni birimleri devreye sokacağız. Özellikle kültür merkezimizde birçok özellikli birimi de öğrenci topluluklarımızın hizmetine sunacağız.” ifadelerini dile getirdi.

Öğrencilerin taleplerinin de dinlendiği toplantıda ayrıca öğrenciler tarafından yöneltilen sorular da Rektör Türkmen tarafından yanıtlandı.