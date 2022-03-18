Rektör Türkmen, Derece Elde Eden Sporcuları Kabul Etti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve 19-24 Aralık 2021 tarihlerinde Batman’da gerçekleştirilen Erkekler 2.Lig Basketbol Şampiyonasında 3. olan Bayburt Üniversitesi Basketbol Takımı antrenör ve sporcuları ile 9-11 Mart tarihlerinde Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 3. olan Bayburt Üniversitesi Bilek Güreşi Takımı antrenör ve sporcuları, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i ziyaret ettiler.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Senato Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarete, Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Rektör Danışmanı ve aynı zamanda Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Rüştü Yıldırım, Bilek Güreşi Takımı Antrenörü Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Tuncay Başaran, Basketbol Takımı Antrenörü Çağrı Turan ile Bilek Güreşi ve Basketbol Takımları sporcuları katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Türkmen; “Düzenlenen turnuvalarda derece elde eden takımlarımız ile birlikte müsabakalarda yarışan tüm sporcularımızı ve emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bütün öğrencilerimizin ve şehrimizin ihtiyaç duydukları her alanda her zaman yanlarında olacağız. Onların gelişimi için yürütülen bütün çalışmaları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Üniversite yönetiminin öğrenci girişimlerini ve yarışmalara katılımı her zaman teşvik ettiğini vurgulayan antrenörler ve sporcular ise desteklerinden ve kabullerinden dolayı Rektör Türkmen’e teşekkürlerini ilettiler. Emeklerinin karşılığı olarak aldıkları Türkiye derecelerinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade ettiler. Bundan sonraki çalışmalarına da daha büyük bir motivasyon ve özveri ile devam edeceklerini sözlerine eklediler.