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Rektör Türkmen, Cezayir'de

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Cezayir Gençlik ve Spor Bakanı Abrurrezzak Sebgagve ve Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid ile görüştü.

Rektör Türkmen, Cezayir'de
02 Temmuz 2022 Cumartesi 10:46

BAYBURTGÜNDEM-  Uluslararası BocceKonfedarasyonu (CBI) ve Türkiye Bowling, Bocce ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı sıfatıyla Cezayir'in Oran şehrinde gerçekleşmekte olan Akdeniz Oyunlarında yarışan milli takıma liderlik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, eğitim ve spor diplomasisi temasları kapsamında Cezayir Gençlik ve Spor Bakanı Abrurrezzak Sebgagve ve Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid ile görüştü.

Bayburt Üniversitesi'nin eğitim ve spor vizyonunu uluslararası işbirlikleri zemininde güçlendirmek ve ortak tarihsel köklerde buluşan kültürel değerlerden esinlenen projeler üretmek amacıyla Cezayir'deki diplomatik temaslarını sürdüren Rektör Türkmen, Akdeniz Oyunlarının sporla sınırlı kalmaksızın kültürlerarası etkileşimlere vesile olduğunu söyledi. Sporun evrensel birleştiriciliği ilkesinden hareketle küresel işbirliği ağlarını genişletmek için yeni fırsatlar inşa ettiklerini bildiren Rektör Türkmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı nezdindeki ziyaretlerin, Bayburt Üniversitesinin uluslararası marka bilinirliği açısından nitelikli bir temsil imkanı olduğunun altını çizdi.

Cezayir'le tarihsel bir bağ olmasının amaçlar ortaklığı için güçlü bir kenetlenme duygusu oluşturduğuna dikkat çeken Rektör Türkmen, ikili görüşmelerde tanıtım, proje ortaklığı ve eğitsel tecrübe alışverişi başlıklarında ciddi mesafeler katettiklerini dile getirdi. İşbirliğine duyarlı yaklaşımları ve misafirperverlikleri için Gençlik ve Spor Bakanı Sebgag ile Sağlık Bakanı Benbouzid'e teşekkürlerini ileten Rektör Türkmen, kardeş üniversite protokolleri için ön çalışmaları başlatmayı düşündüklerini ifade etti.

Rektör Türkmen, ziyaretlerde Bayburt Üniversitesi'nin tescil ettirdiği Bayburt Ehramı'ndan hediye ederek tarihsel mirası hakkında bilgiler verdi.

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