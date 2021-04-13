RAMAZANIN İLK İKİ HAFTASI KISMİ KAPANMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 günlük kısmi kapanma kararı aldık

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüs gündemiyle toplandı. Herkesin merakla beklediği Beştepe'deki kritik toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı içerisinde alınacak tedbirleri açıkladı:

"KISMİ KAPANMA UYGULAMASINA GEÇİYORUZ"

"Artan vakalar, bizi yeniden tedbirleri sıkmaya yöneltti. Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir."

Şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma yasağı

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirildi.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı 19-05 arası olacak

Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendi.

Kafe, Lokal ve benzer mekanlar kapanacak

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

8 ve 12. sınıf hariç uzaktan eğitim kararı

8 ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.

Kamuda esnek çalışma mesaisine geçilecek

Kamuda saat 16.00’da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Ramazanda toplu iftarlar yapılamayacak

Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.

Oteller sınırlı şekilde hizmet verecek

Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

Düğün, Nikah ve toplantılar ertelenecek

Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenecek.