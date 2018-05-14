Bayburt Belediyesi’nin her Ramazan ayında organize ettiği geleneksel iftar etkinliklerinin adresi yine tarihi Taşhan olacak.

Otantik Ortamda İftar Hizmeti

Belediyenin organizasyonunda hayırsever vatandaşların katkılarıyla her gün yüzlerce kişiye iftar hizmeti sunacak olan Bayburt Belediyesi, iftar etkinliğini yine tarihi Taşhan'da gerçekleştiriyor.

Belediye personelinin hizmet ettiği Taşhan’da vatandaşlar bu Ramazan’da da otantik bir atmosferde iftar yapma imkânı bulacak. Öte yandan iftar sonrası tarihi Taşhan, Ramazan etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.