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PTT’den Bayburt Vakfına Eğitim desteği..

PTT’nin kişisel pul hizmetinde, Bayburtlu hemşerilerimizin kişisel kargo hizmetlerini Bayburt Vakfı üzerinden yapanlardan kazanılan gelirin bir kısmını Bayburt Vakfı Eğitime destek projesine aktarılacak.

PTT’den Bayburt Vakfına Eğitim desteği..
02 Ekim 2018 Salı 10:34

Bayburt Eğitim  Kültür ve Hizmet Vakfının burs gecesine katılan Ptt Genel müdür yardımcısı Gürbüz Akbulut gecede Bayburt Vakfı Eğitime Destek gecesinde PTT’nin yeni hizmeti kişisel pul hizmetini anlattı.PTT genel müdür yardımcısı Gürbüz Akbulut gazetemize yaptığı açıklamada Bayburt hemşerilerimizin kişisel kargo hizmetlerini Bayburt Vakfı üzerinden yapanlardan kazanılan gelirin bir kısmını Bayburt Vakfı Eğitime destek projesine aktarılacağını ve Bayburt Vakfı Logosuyla Pul basılacağını belirtti.

Kişisel pulda doğum günü, evlilik yıldönümü ve mezuniyet gibi özel günler yer almaktadır. Eğer kişisel pul bastırmak isteyen kişi şirket sahibiyse pul aracılığıyla işyerinin kuruluş yıldönümünü kutlayabilir veya ürün tanıtımı yapabilir.

Kişisel pul hizmeti müşterilere gönderilerine iz bırakma olanağı sunar. Kişisel pul başvurusu PTT işyerlerinden yapılmaktadır. Pulda yer alınması istenen görselle birlikte doldurulan birkaç form gişe görevlisine teslim edilir. Başvuru, Kişisel Pul Servisi tarafından değerlendirilir ve pullar en kısa süre içinde belirtilen adrese ulaştırılır.

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