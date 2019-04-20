PTT AŞ, dünyanın en sıra dışı müzelerinden biri olan ve geleneksel sanatlarla modern sanatları buluşturan Baksı Müzesi adına düzenlediği anma pulu ve posta kartını yayımladı.

Bayburt’ta şehrin 45 kilometre dışında, tepenin üzerine kurulu özgün bir kültürel etkileşim merkezi olan Baksı Müzesi’nin kültürel ve sosyal alanlarda da ülke değerlerine sahip çıkan PTT AŞ tarafından anma pulu ve posta kartı yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonunda 25 Şubat tarihinde Bayburt Baksı Müzesi Konulu Pul İmza Töreni ve Türk Halk Müziği Konseri gerçekleşti. Anma pulu ve posta kartlarının yayımlanması üzerine Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ile PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik İstanbul’da basın toplantısı düzenledi.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, müzenin Türkiye için önemi ve PTT tarafından pul ve posta kartlarının yayımlanması ile ilgili olarak şunları söyledi: “Baksı Müzesi’ni hayal ettiğim dönemlerde büyük kentler ve Anadolu kırsalı arasında birbirinden kopuk iki yaşam modeli söz konusuydu. Merkez bir yanıyla kültürel hafızasından adım adım uzaklaşırken, çağdaş olan ise bu merkezlerde kendine alan açmaya çalışıyordu.

Kırsal alan ise gurbet nedeniyle hızla kültürel yabancılaşma ortamına sürükleniyordu. Bu iki durumu birbirine bağlayan bir kültürel köprüye ihtiyaç vardı. Bu köprüyü Baksı Müzesi ile kurmuş olmamız benim için çok büyük bir mutluluk. Şahsım adına bir başka mutluluk da ülkemizin çok kıymetli kurumlarından PTT’nin, müzemizin pul ve posta kartlarını yayımlamış olmasıdır. PTT, Baksı Müzesi’nin pul ve posta kartlarını basarak, iletişim tarihimizin onurlu hafızasına Baksı Müzesi’ni katma cömertliğinde bulunmuştur.

Müzecilikte iletişim için bize yeni bir platform açan bu uygulamadan dolayı Sayın PTT Genel Müdürü’müz Kenan Bozgeyik şahsında tüm katkısı olanlara teşekkür ederim.“ PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Baksı Müzesi’nin pul ve posta kartını basarak, müzecilik anlayışına yeni bir iletişim alanı açtıklarının altını çizdi. Bozgeyik konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin köklü kurumu PTT AŞ, 179 yıllık tarihi boyunca, sosyal sorumluluk projeleriyle kültürel hayata yaptığı katkıların yanı sıra, gerek üstlendiği mesuliyet ve yürüttüğü faaliyetlerle, gerek ülkemizde yaygınlaşmasını sağladığı yeni teknolojilerle, gerekse toplumun geneli tarafından kullanılan ürün ve hizmetleriyle, bizatihi kültürün bir parçası olmuştur. Geçmişe bakınca PTT AŞ’yi görmekteyiz, fakat PTT AŞ’de her kurum gibi içinde bulunduğu zamanın gereklerini gözeterek ve imkânlarını kullanarak daima kendini yenilemekte. Çünkü yenilenmeyen, yaşamıyor demektir. Bu nedenle, bütün dünyanın çehresini değiştiren dijital devrim sırasında şirketimiz de çağın gereklerini ve imkânlarını takip ederek topluma sunduğu ürün ve hizmetleri güncellerken, deyim yerindeyse geleceğin kültürünü inşa etmek üzere çalışmaya başladı. PTT olarak, kültürel değerlerimize sahip çıkma ve onları devam ettirmeye yönelik inisiyatif alıyoruz ve almaya devam edeceğiz”

DÜNYANIN EN SIRA DIŞI MÜZELERİNDEN BİRİ: BAKSI

Bayburt’ta, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerine kurulu olan Baksı Müzesi, sanat dünyasına yeni öneriler sunuyor. Çağdaş sanatın şehir merkezlerine olan bağımlılığını, kültür ve üretim, sanat ve zanaat, geleneksel ve çağdaş arasındaki ilişkileri sorguluyor. Baksı Müzesi zengin bir çağdaş sanat koleksiyonu, halk resimleri koleksiyonu, cam altı, dokuma ve etnografik malzeme koleksiyonuna sahiptir. Müze, sanatçılar ve araştırmacılar için geleneksel sanatla çağdaş sanatı buluşturan özgün bir kültürel etkileşim merkezi olma misyonu üstleniyor ve çağdaş yaşamın şehir merkezlerine hapsolmasına karşı durarak, merkezin çevreden algılanmasını öneriyor. Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve eğitimci Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüştü. Kapılarını 2010 yılında açan Baksı’yı, bugüne kadar yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. Baksı Müzesi, interdisipliner bir müze olarak; kültür turizmi, kadın istihdamı, çocuk şenliği gibi etkinliklere ilaveten müzik alanında da çalışmalar gerçekleştiriyor.

2019 yılında Baksı Müzesi etkinlikleri, 1 Mayıs-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Nuri Bilge Ceylan sergisiyle başlayacak. Temmuz ayında gerçekleşecek yazlık sinema buluşmalarının ardından, 1 Eylül-Haziran 2020 tarihleri arasında Şakir Gökçebağ sergisi Baksı Müzesi’nde ziyaret edilebilecek. Yine Eylül ayında müze, konserler ve Geleneksel Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yapacak.