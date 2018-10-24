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PTT 178. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)’nin 178’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle PTT Başmüdürü Mehmet Karabaş ile beraberindeki heyet Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

PTT 178. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR
24 Ekim 2018 Çarşamba 12:41

Vali Pehlivan makamında görüştüğü heyetten çalışmaları hakkında bilgiler aldı. PTT’nin son yıllarda önemli mesafeler kat ederek Türkiye’nin en prestijli kurumlarından biri haline geldiğini ifade eden Vali Pehlivan kendisinin de emekli bir PTT çalışanın evladı olarak kaydedilen bu gelişmeden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Vali Pehlivan, bir süre bilgi alışverişinde bulunduğu heyet üyelerine tebriklerini ileterek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyarette PTT Merkez Müdürü Mehmet Başakın ile İdari ve Mali İşler Müdürü Recep Oruç da yer aldı.

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