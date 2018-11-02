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Projeler hakkında vatandaşın görüşü alınacak, gerekirse sandık kurulacak.

AK Parti, 31 Mart'ta seçmenin karşısına vatandaş odaklı bir manifesto ile çıkacak. Önümüzdeki günlerde açıklanacak çalışma ile belediye başkanları 'ben yaptım oldu' diyemeyecek.

Projeler hakkında vatandaşın görüşü alınacak, gerekirse sandık kurulacak.
02 Kasım 2018 Cuma 16:57

Belediye Başkanları Vatandaşın karşı çıktığı projeleri yapamayacak.

Projeler hakkında vatandaşın görüşü alınacak, gerekirse sandık kurulacak.

AK Parti, seçmenin karşısına yeni bir belediyecilik anlayışı ile çıkacak. Çalışmaları süren ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak manifesto ile belediye yönetimlerine vatandaşın aktif katılımı öngörülüyor.

Önemli projelerde belediye başkanı halkın kararı olmadan 'ben yaptım oldu' diyemeyecek. Herkesin görüşünü alacak.

Projeler konusunda halka çeşitli alternatifler sunulacak. Vatandaşlar da bu konuda tercihi yapacak.

En çok belirlenen proje hayata geçirilecek.

MHP'Lİ ADAYLARA SAYGILI DAVRANACAĞIZ

Seçim rekabet demektir. Ama seçim süresince kullanılacak dile dikkat edeceğiz. Cumhur İttifakı yaptığımız MHP’yi incitmek istemeyiz. Saygılı davranacağız. Aşırı sözlerle ittifak yaptığımız ortağımızı kırmak istemeyiz. Bu doğru da değil. Biz de onlar da çok ciddi adaylar koyacağız. İyi olan kazanacak.

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