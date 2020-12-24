PROF.DR.GÜLEÇİ KORONADAN KAYBETTİK

Bayburt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdi Güleç, koronavirüs tedavisi gördüğü Bayburt Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Koronavirüs testi 3 gün önce pozitif çıktığı için Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Güleç, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yaklaşık bir hafta önce ‘Bayburt Halk Bilimi’ adlı eserini okuyucuyla buluşturan Güleç’in ani ölümü, Bayburt Üniversitesini yasa boğdu.

Güleç, 24 Aralık 2020 Perşembe günü Alıçlık (Kestesi) köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Rektör Coşkun’dan baş sağlığı mesajı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, “Birkaç gündür tedavi altında olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Hamdi Güleç hocamız bu sabah Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur. Merhum hocamıza yüce Allah’tan rahmet; camiamıza ve Güleç ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânın Cennet olsun hocam” dedi.

Prof. Dr. Hamdi Güleç kimdir?

1949 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk ve ortaokulu Bayburt’ta bitirdi. Erzurum’da başladığı lise tahsilini Gümüşhane’de tamamladı. 1972 yılının ekim ayında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı yılın son aylarında Bayburt Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak ilk görevine başladı.

1982 yılından itibaren Balıkesir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve okutman olarak görev aldı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladıktan sonra 1994 yılında doktor unvanını aldı ve 1997 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak geçiş yaptı. Bu görevini 2013 yılı ekim ayına kadar devam ettirdikten sonra doçent unvanını alarak, aynı üniversitesindeki görevine devam etti. 2014 yılında da Bayburt Üniversitesi’ne doçent olarak ataması yapıldı.

Kırk yıla yakın bir süre çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak görevini sürdürdü. 2013 yılında doçent, 2018 yılında profesör unvanını alan Güleç, bu sürede çeşitli idarecilik görevlerinde bulundu.

Türk Halk Edebiyatı, Çanakkale Halk Bilimi ve Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri gibi yayınlanmış kitapları bulunan Güleç, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevine devam etmekte iken, 23 Aralık 2020 Çarşamba günü Covid-19 tedavisi gördüğü Bayburt Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.