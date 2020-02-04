Prof. Koçan’a TTYD TIF 2020 Ödülü

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, TTYD TIF 2020 Ödülü’ne layık görüldü.

Prof. Koçan, ödülünü T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve TTYD Başkanı Oya Narin’in elinden aldı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlediği Turizm Yatırımcıları Forumu'nda (TIF 2020), "Kültür ve Sanat: Turizm Yatırımlarının Vazgecilmez Gücü ve Kaynağı” başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Moderatorlüğünü Contemporary Istanbul kurucusu Ali Güreli'nin yaptığı oturumda, Odunpazarı Modern Müze (OMM) Vakfı Kurucusu Erol Tabanca, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli ile İKSV Genel Müdürü Görgün Taner konuşma yaptı. Prof. Koçan: "Kültürel üretim üç öğe: Tarih, Coğrafya ve Çağ" Hüsamettin Koçan, oturumun açılışında, kültürel üretimlerin coğrafya, tarih ve çağ olmak üzere üç ögeden meydana geldiğini söyledi.

Koçan, üç ögenin birbiriyle uyumlu olduğuna işaret ederek, "Tarih dediğimizde kültürel mirası yani daha önce yaşamış insanların üretimlerini anlıyoruz.

Çağın ruhu dediğimizde güncel şeyleri, mekan veya coğrafya ise sahneyi anlatır. Bu üç öge bir kalite içerisinde birleştiği zaman kültürel üretim gerçekleştiğini söyleyebilirim." dedi.



