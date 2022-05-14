Prof. Dr. Orhan Ateş Gazetemizi ziyaret etti

BAYBURTGÜNDEM- Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ateş İstanbul’da sivil toplum kuruluşlarını ve Gazetemizi ziyaret ederek hemşerilerimizle hasbi hal etti.

Hemşerimiz Prof. Dr. Orhan Ateşin sağlık alanında yaptığı çalışmaları anlattı.

Prof. Dr. Ateş, geçen yıl Kovid-19 tanısı almış veya tedavisi görmüş genç hastalarda ani görme kaybı şikayetleri üzerine klinik araştırma ve çalışma başlattı.

Kovid-19 geçirmiş veya tedavisi görmüş hastalarda yapılan muayene ve tetkiklerde görme kaybının Kovid-19'a bağlı retinal damarlardaki tıkanıklık sonucu olduğunu ortaya koyan Ateş, bu hastalara medikal tedavi yanında hiperbarik oksijen tedavisini de uyguladı. Ateş'in söz konusu hastalarda ani gelişen görme kayıplarının Kovid-19'un bir komplikasyonu ve bu durumun hiperbarik oksijen ve medikal tedavi ile düzelebilir olduğunu tespit ettiği çalışması, "Korean J Ophthalmol" tip dergisinde yayınlanarak dünya literatüründeki yerini aldı.