Prof. Dr. Necmettin Tozlu, hayatını kaybetti

Emekli eğitimci Prof. Dr. Necmettin Tozlu (77), hayatını kaybetti.

BAYBURTGÜNDEM- Covid-19 hastalığından dolayı tedavi gördüğü Sakarya'da hayatını kaybeden Tozlu, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü Bayburt Üniversitesi Mustafa Köseoğlu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti gereği Asri mezarlığa defnedilecek.

Selçuk Coşkun'un rektörlüğü döneminde Bayburt Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Tozlu, Bayburt Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Rektörü Yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Prof. Tozlu, Bayburt Üniversitesi'nde görev yaptığı 2015 yılında 'Eğitimden Felsefeye' adlı 3 Ciltlik eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 'Yılın Fikir Adamı' ödülüne layık görülmüştü. Emekliliğinin ardından yaşamını Bayburt'ta sürdüren Prof. Tozlu, Türkiye'de felsefe alanında tanınan isimlerden biriydi. Prof. Tozlu'nun Türk Felsefe Derneği ve Türkiye Yazarlar Birliği üyeliği bulunmakaydı.



