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Pompalı Tüfekle Annesini Vurdu..
Pompalı Tüfekle Annesini Vurdu..
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Pompalı Tüfekle Annesini Vurdu..

Bayburt şehir merkezi Esentepe Mahallesinde annesiyle tartışan M.T. (23) av tüfeğiyle annesi H.T.’yi (49) vurdu.

Pompalı Tüfekle Annesini Vurdu..
11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:39

Edinilen bilgiye göre, bir gün önce babası ölen M.T. akşam saatlerinde annesiyle evde tartışmaya başladı. Evdeki av tüfeğini alan M.T. annesine ateş etti. Olayı öğrenen komşuları 112 ambülansı aradı. Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan ve ağır yaralı olduğu öğrenilen H.T. ameliyata alındı. 

Annesini vurduktan sonra kaçan M.T. polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

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