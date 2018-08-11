Bayburt şehir merkezi Esentepe Mahallesinde annesiyle tartışan M.T. (23) av tüfeğiyle annesi H.T.’yi (49) vurdu.
Edinilen bilgiye göre, bir gün önce babası ölen M.T. akşam saatlerinde annesiyle evde tartışmaya başladı. Evdeki av tüfeğini alan M.T. annesine ateş etti. Olayı öğrenen komşuları 112 ambülansı aradı. Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan ve ağır yaralı olduğu öğrenilen H.T. ameliyata alındı.
Annesini vurduktan sonra kaçan M.T. polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.
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