Playof maçlarında,İnegöl Kafkasspor 2-1 Bayburt 1918 FK

Bayburt 1918 FK’mız, Bölgesel Amatör Lig Play Off 1. maçında karşılaştığı İnegöl Kafkasspor’a hakemin akılalmaz yönetimi sonucunda 2-1 yenildi.

BAYBURTGÜNDEM- 12.dakikada geriye düşen Bayburt 1918 FK’mız, ilk devreyi 1-0 geride tamamladı.

İkinci devreye hızlı başlayan takımımız 55. dakikada Yiğit Kerem Armutlu’nun golüyle beraberliği yakaladı. 65. dakikada İnegöl Kafkasspor bir gol daha buldu ve skor 2-1 oldu. Sonrasında beraberlik için ataklarımızı artırsak da beraberlik golünü bulamadık ve maç 2-1 bitti.

Çarşamba günü Sapanca Gençlikspor’la oynayacağız

Bayburt 1918 FK’mız, Çarşamba günü Sapanca Gençlikspor’la ikinci maçına çıkacak. Takımımız, Sapanca Gençlikspor’u yendiği taktirde cuma günü oynanacak olan İnegöl Kafkasspor – Sapanca Gençlikspor maçını bekleyeceğiz. O maçı Sapanca Gençlikspor’un kazanması halinde 3. Lige yükselecek takımı üç takımın kendi aralarında atacağı penaltı atışları belirleyecek. Maçı İnegöl Kafkasspor kazanırsa 3. Lige çıkan takım Kafkasspor olacak.