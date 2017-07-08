PETEKLİ BARAJI’NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Bayburt Demirözü’nde inşa ettiği Petekli Barajı’nda çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Barajın tamamlanarak sulama projesinin devreye alınmasıyla bölgede 6 bin 340 dekar zirai alan suyla buluşacak.

Barajda Yüzde 50 Fiziki Gerçekleşme Sağlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı hayata geçirdiği projelerle Bayburt’ta bereketli toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Demirözü’nde yapımı süren Petekli Barajı’nda da çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Yüzde 50 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan barajda sıyırma kazıları ve dip savak imalatı tamamlanmış olup, enjeksiyon imalatları ise devam ediyor.

Yatırım Bedeli Yaklaşık 17,5 Milyon Lira

Temelden 50 metre yüksekliğe ve 795 bin metreküp gövde hacmine sahip olacak Petekli Barajı, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ediliyor. 6 bin 340 dekar araziye su temin edecek ve yaklaşık 17,5 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edilen baraj ile sulama alanında dekar başına 650 lira ilave gelir artışı sağlanacak. Ülke ekonomisine de yıllık 4,12 milyon lira katkı sağlamasının beklendiği barajın, 2018 yılında tamamlanması öngörülüyor.

Proje En Kısa Sürede Bayburtluların Hizmetine Sunulacak

Ülkemizdeki su kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak için yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Bayburt’ta inşasına devam ettiğimiz Petekli Barajı da bu projelerimizden birisi. Barajı ve sulama projesini en kısa sürede tamamlayarak Bayburtlu çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede tarıma dayalı sanayi gelişecek, böylece bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlanacak ve refah düzeyi artacak” değerlendirmesinde bulundu.