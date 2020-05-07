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PEKMEZCİDEN ÇOCUKLARA MESAJ

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt’un önemli bir Ramazan geleneği olan ve her Ramazan Ayı’nın on beşinci gecesi gerçekleştirilen on beşi etkinliği yaklaşırken çocuklara ve ailelerine yönelik bir mesaj yayınladı. Başkan Pekmezci mesajında şu ifadelere yer verdi.

PEKMEZCİDEN ÇOCUKLARA MESAJ
07 Mayıs 2020 Perşembe 00:15

Sevgili çocuklar!

Sizleri unutmadık. Onbeşileriniz bize emanet.

Bayburt’umuzun önemli bir Ramazan geleneği olan on beşi etkinliğini bu yıl sizler için oldukça güzel bir organizasyonla gerçekleştirecektik. Ancak tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayacağınız için bu etkinliğimizi ertelemek zorunda kaldık. İnşallah korona virüsü hep birlikte elbirliği ile yendikten sonra bizde emaneten duran hediyelerinizi sizlere ulaştıracağız.

Şimdi sizlerden ve ailelerinizden ricamız devletimizin aldığı tedbirlere uyarak bu onbeşi akşamı sokaklara çıkmamanız ve evlerinizde kalmanız. Çıkmanız halinde virüsün yayılma olasılığı olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Allah’ın izniyle daha nice onbeşi akşamlarını birlikte kutlayacağız. Sevgiyle kalın. Evde kalın.

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