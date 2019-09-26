 ﻿
Belediye’de Bundan Böyle Kayıp İlanları Yapılmayacak
Vali Cüneyt Epcim'in 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı
Eruzum Valisi Okay Memiş, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
Belediye Başkanı Pekmezciden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Cüneyt Epcim, Kılıçkaya Köyü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
banner399

PEKMEZCİ ESNAFLARIN SORUNLARINI YERİNDE DİNLİYOR..

Sürekli halkla iç içe olan ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşların sorun ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

PEKMEZCİ ESNAFLARIN SORUNLARINI YERİNDE DİNLİYOR..
26 Eylül 2019 Perşembe 11:55

Cumhuriyet Caddesi, Saat Kule Meydanı, Rıhtım Caddesi, Taşhan Caddesi, Kasaplar Çarşısı ve bu bölgedeki iş yerlerini ziyaret eden Başkan Pekmezci buralardaki esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaret ettiği iş yerlerinde kahvaltı yapan esnafın davetini de geri çevirmeyen Başkan Pekmezci onların sofralarının bereketine ortak oldu. İş yeri sahipleri ve çalışanlarının yanı sıra cadde ve sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Pekmezci, onların ilgisiyle karşılandı.  

Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, yapılan ziyaretlerin amacının esnaf ve halkla istişare etmek, sorunları yerinde görerek ortak akılla çözmek olduğunu söyledi. Halkla bütünleşerek yapılacak olan hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını belirten Başkan Pekmezci, “Zaman zaman esnafımızı ziyaret edip onların çayını içerek, problemlerini ve beklentilerini dinleyeceğiz. Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi vermek için fırsat buldukça esnaflarımızla buluşacağız” dedi.

Sık sık kendilerini ziyaret edip, beklentilerini samimi bir şekilde dinlemesinden dolayı çok memnun olduklarını söyleyen esnaf ve vatandaşlar ise, başkana olan muhabbetlerini dile getirdiler.

Etiketler; #PEKMEZCİ
İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
Bülent Demirkanlı yeniden Bayburt’ta
Sonraki Haber
PEKMEZCİ ESNAFLARIN SORUNLARINI YERİNDE DİNLİYOR..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.