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Pekmezci Esnaf odasını Ziyaret etti..

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliğine ziyarette bulundu.

Pekmezci Esnaf odasını Ziyaret etti..
25 Ekim 2019 Cuma 17:07

Birliği ziyaretinde Başkan Selahattin Karaman ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Pekmezci, Karaman ve beraberindekiler ile sohbet etti.

Ortak Akıl İle Hareket Edeceğiz

Şehri yönetiyorken ortak aklın önemine dikkat çeken Başkan Pekmezci,  “Bayburt’umuzu hep birlikte yöneteceğiz. Özellikle istihdama yönelik projelerimiz var. Bunların hayata geçirilmesi konusunda hep beraber hareket edeceğiz. Şehrimizde uygulanacak projelerde ortak akıl ile hareket edeceğiz. Esnaf ve sanatkârlarımız bizim çalışmalarımızda beraber hareket edeceğimiz unsurlardandır” diye konuştu.

Bayburt için hayata geçirilecek projelerden de bahseden Pekmezci, daha sonra Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Karaman ve yönetim kurulu üyelerinden sorunlarını dinledi.  Ziyaret,  fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.

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