Vali Ali Hamza Pehlivan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurum personeliyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kuruma gelişinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ve kurum yöneticileri tarafından karşılanan Vali Pehlivan 19 Eylül Gaziler Günü’nde hizmete alınan yeni binada incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından toplantı salonuna geçen Vali Pehlivan, kurum personeli ile kamu hizmetlerine yönelik beklentilerini paylaştı.

Vali Pehlivan farklı alanlarda sunulan kamu hizmetlerinin her birinin çok önemli olduğunu ve bu hizmetlerin hassasiyetle yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Kamu hizmetleri sunumunda yol, yöntem, hız ve etkinlik kadar hizmeti özümsemenin, benimsemenin,ilgiyle, sevgiyle ve içtenlikle vatandaşa sunmanın de önemli olduğuna işaret eden Vali Pehlivan, “Kültürümüz ve inancımız gereği önce faydalı olanı öğrenmeyi ve idrak etmeyi bununla birlikte uygulamayı ilke edinmesi gereken bir misyonu temsil ediyoruz. Konu aile, toplum, engelli bireylerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız, kimsesizlerimiz; kısacası devlet olarak ihtiyacı olanın yanında olmak ise buna yaklaşımımız da sadece bilgi temelli olamaz. Bu işe ruh katmak, sevgi katmak gerekir. Bu kurumumuz bütün birimleriyle bu anlayışı uygulayacak bir kurum.” dedi.

Kurum personeline üstlendikleri görevin değeri ve hassasiyetinin bilincinde olmaları gerektiğini hatırlatan Vali Pehlivan, “Bu görevlere talip olmalarından ötürü bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İbretlik pek çok durumla karşılaşıyoruz. Bir yaşlıya huzur evinde bakmak çok önemli fakat ona bakıp da dünyayı görmek daha farklı bir öneme sahip. Siz bunları yaşıyorsunuz,desteğe muhtaç insanımızın hissiyatına ortak oluyorsunuz. Bu görevleri yaparken özveri işimizin bir parçası. Vatandaşlarımıza göstermiş olduğumuz ilgi, sevgi ve şevkat bize sadece görev memnuniyeti değil manevi mutluluk da sağlayacaktır. Kamu görevlileri olarak vatandaşlarımızın güveni ve hayır duasına talip olmalıyız.“ şeklinde konuştu.

Kamu hizmetinde birlik ve bütünlüğün öneminden bahseden ve adında aile olan bu kurumda gerek çalışanlar arasında gerekse vatandaşlarla iletişim konusunda aile ortamının sağlanması ve hizmetlerin hızlı, verimli, etkin, yerinde ve zamanında sunulması gerektiğini belirtti. Vali Pehlivan çalışma disiplininden taviz verilmeden zamanın verimli kullanılması gerektiğine de değinerek kurum personeline uzmanlık alanının yanı sıra yerel ve ulusal gündemle ilgili konuları da takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Vali Pehlivan konuşmasının son bölümünde kurum personeline çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyerek bugüne kadar sundukları hizmetler için teşekkür etti.

Vali Pehlivan toplantının sonrasında kurum personeli ile fotoğraf çektirerek kurumdan ayrıldı.